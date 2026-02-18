Prima pagină » Social » Vremea severă dă peste cap circulația CFR Călători

Vremea severă dă peste cap circulația CFR Călători

Vremea severă a dus la suspendarea mai multor trenuri CFR Călători miercuri, 18 februarie 2026, pe rutele București, Brașov, Constanța și Galați.
Vremea severă dă peste cap circulația CFR Călători
Sursa: MEDIAFAX FOTO/ALEXANDRA PANDREA
Bianca Popa
18 feb. 2026, 09:24, Social

Circulația feroviară a fost grav afectată miercuri, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din mai multe zone aflate sub avertizare meteo.

CFR Călători a anunțat suspendarea temporară a mai multor trenuri pentru a permite intervenții și degajarea căii ferate.

Trenuri suspendate pe rutele București – Brașov, Constanța și Galați

Printre trenurile afectate se numără mai multe curse InterCity, InterRegio și Regio.

IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur
R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur
R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord
R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest
IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur
IR 1571, pe distanța București Nord – Galați
R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București
R 5072, pe distanța Mizil – Brazi
RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud
R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur
IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur

Circulația feroviară între Ploiești și București a fost închisă începând cu ora 05:00, din cauza copacilor căzuți pe linia de contact. Intervențiile pentru remedierea situației sunt în desfășurare.

Intervenții în teren și sprijin logistic

CFR Călători a pus la dispoziția managerului infrastructurii feroviare, CFR SA, locomotive diesel pentru sprijinirea operațiunilor de intervenție. Circulația în zonele afectate se desfășoară în funcție de măsurile operative stabilite de CFR SA, compania responsabilă de organizarea și dirijarea traficului feroviar.

Reprezentanții companiei avertizează că situația este în continuă evoluție, iar alte modificări pot apărea în funcție de condițiile meteo.

Informații pentru călători și recomandări

Călătorii sunt sfătuiți să consulte informațiile actualizate înainte de plecare și să urmărească anunțurile din stații. Detalii despre circulația trenurilor pot fi obținute la numărul 0219521 – INFO CFR, pe site-ul www.cfrcalatori.ro, în aplicația „Trenul Meu” sau direct din gări.

CFR Călători își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește pasagerilor pentru înțelegere.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, dacă ești în ultimul trimestru de sarcină
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor