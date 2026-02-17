Prima pagină » Social » CFR Călători anunță că trenurile circulă în condiții normale de iarnă, în contextul avertizărilor meteo

CFR Călători informează că, în contextul avertizărilor meteorologice de vreme nefavorabilă emise pentru această perioadă, circulația trenurilor se desfășoară conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă și măsurilor operative stabilite de CFR SA.
Sursa foto: ADRIAN PICLISAN / MEDIAFAX FOTO. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Petre Apostol
17 feb. 2026, 14:25, Social

Potrivit companiei, la acest moment nu sunt linii feroviare închise și nu există trenuri blocate. Toate magistralele sunt deschise, iar traficul se desfășoară în condiții normale de iarnă, cu respectarea cerințelor de siguranță și securitate a călătorilor.

Pentru prevenirea unor eventuale perturbări, CFR Călători precizează că a dispus măsuri suplimentare. Între acestea: asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă, pregătirea materialului rulant pentru exploatarea în sezonul rece și verificări tehnice suplimentare înainte de plecarea trenurilor în cursă.

Reprezentanții companiei mai menționează că personalul de tren este instruit să ofere informații privind conexiunile disponibile, în situația apariției unor întârzieri. Totodată, legătura operativă cu CFR SA este permanentă, pentru a permite intervenții rapide, dacă situația o impune.

CFR Călători mai anunță că pasagerii care doresc să renunțe la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate, integral sau pentru distanța neefectuată, în conformitate cu Regulamentul de transport feroviar în vigoare.

Informații actualizate despre circulația trenurilor pot fi obținute:

– la telefon 021 9521 – INFO CFR (trafic intern);

– prin numerele stațiilor CFR publicate pe site-ul oficial al companiei;

– prin aplicația „Trenul Meu”, care oferă date în timp real despre opriri, întârzieri și ore estimate de sosire;

– pe site-urile oficiale ale CFR, unde sunt disponibile și camere web din principalele gări din țară;

– direct de la personalul CFR din stații.

