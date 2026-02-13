Prima pagină » Social » UPDATE Deraiere la un vagon al unui tren de călători în Depoul București Călători

Prima osie a unui vagon al trenului IRN 401 al CFR Călători a deraiat vineri dimineața în Depoul București Călători. Din cauza incidentului, mai multe trenuri sunt blocate.
Sursa foto: ADRIAN PICLISAN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 09:26, Social

UPDATE, ora 10.00:

Circulația a fost reluată, anunță CFR SA. La ora 9.45, vagonul deraiat al trenului IRN 401 din stația Gara de Nord București a fost ridicat și repus pe șină de către personalul de specialitate al Regionalei București.

După verificările tehnice necesare, circulația trenurilor care intră și ies din Grupa AT a fost reluată în condiții de siguranță.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Compania CFR SA a anunțat că la ora 8.20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord București către Grupa AT, în incinta Depoul București Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere.

„Evenimentul s-a produs în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfășurată în regim de circulație restricționată. Nu s-au înregistrat victime. Nu au fost afectate instalațiile de siguranță a circulației și nu există pagube la infrastructura feroviară”, transmite CFR SA.

Ca urmare a incidentului, toate trenurile care intră sau ies din Grupa AT sunt temporar blocate până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei afectate.

Circulația trenurilor în zonă se va relua după verificarea tehnică și confirmarea condițiilor de siguranță.

Personalul Regionalei CF București intervine la fața locului. Echipele acționează pentru ridicarea vagonului deraiat, repunerea acestuia pe șină și verificarea elementelor de infrastructură implicate.

