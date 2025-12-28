Prima pagină » Social » Incident feroviar grav: un tren care urma să se oprească a depășit semnalul

Un incident feroviar grav a avut loc duminică în sucursala CFR Craiova, unde un tren de marfă care avea comandă de intrare cu oprire și urma să se încrucișeze cu un alt tren a depășit semnalul.
28 dec. 2025

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, duminică, în jurul orei 17:56, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, s-a produs un incident feroviar în Halta de Mișcare Romula.

„Un tren de marfă aparținând operatorului feroviar Vest Trans Rail, care avea comandă de intrare la linia 2 cu oprire și urma să se încrucișeze cu trenul RE 2522, a depășit semnalul Y aflat pe indicația „oprire”. Ca urmare a acestui fapt, trenul a talonat macazul nr. 2 și s-a oprit pe linia curentă. Imediat după producerea incidentului, impiegatul de mișcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 și a dispus oprirea acestuia, pentru prevenirea continuării deplasării. Trenul RE 2522 a fost retras în HM Vlăduleni”, transmite CFR.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime.

Circulația feroviară în zonă este oprită în continuare, până la finalizarea intervențiilor necesare și restabilirea condițiilor de siguranță.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., prin structurile de specialitate, a declanșat procedurile legale de investigare, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului, urmând aplicarea măsurilor prevăzute de reglementările în vigoare.

