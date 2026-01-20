Prima pagină » Social » UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare

UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare

O persoană a rămas încarcerată după un accident între un autoturism și un tren pe strada Tineretului din Chiajna. Echipaje de pompieri, descarcerare și SMURD intervin pentru extragerea victimei, care este conștientă.
Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026
Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele propune, Parlamentul votează. Directorii trebuie să cunoască arhitectura statului
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele propune, Parlamentul votează. Directorii trebuie să cunoască arhitectura statului
Sorin Grindeanu critică acordul Mercosur votat de România: „Este anormal să angajezi țara pe zeci de ani fără să explici românilor ce se întâmplă”
Sorin Grindeanu critică acordul Mercosur votat de România: „Este anormal să angajezi țara pe zeci de ani fără să explici românilor ce se întâmplă”
Liderul PSD despre invitația făcută României de Trump: Aici nu e de stat pe gânduri, răspunsul e da
Liderul PSD despre invitația făcută României de Trump: Aici nu e de stat pe gânduri, răspunsul e da
Grindeanu, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: Nu vreau să-l apăr. Eu am mai văzut filmul ăsta
Grindeanu, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: Nu vreau să-l apăr. Eu am mai văzut filmul ăsta
Gabriel Pecheanu
20 ian. 2026, 19:55, Social

UPDATE

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, la ora 19:00, pe secția de circulație București Vest – Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900 s-a produs un incident feroviar.

Trenul R 9427 , aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe relația București Progresu – București Nord, a surprins și a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul II .

Din primele informații transmise de la fața locului, nu s-au înregistrat victime. Trenul R 9427 staționează până la finalizarea intervențiilor pentru descarcerare, eliberarea gabaritului și până la reluarea circulației, conform dispozițiilor organelor competente, după încheierea anchetei.

Traficul feroviar se desfășoară în continuare pe firul 1, în condiții de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., prin personalul de specialitate, a intervenit la fața locului și colaborează permanent cu autoritățile abilitate, pentru asigurarea siguranței circulației feroviare și reluarea traficului în condiții normale, imediat după finalizarea procedurilor legale.

Știrea inițială:

Echipaje de intervenție acționează pe strada Tineretului, Chiajna, pentru extragerea unei persoane încarcerate după un accident între un autoturism și un tren.

La sosirea pompierilor, autoturismul era blocat sub tren, însă pasagerii trenului coborâseră în siguranță.

Victima din autoturism este conștientă, iar echipajele lucrează în continuare pentru extragerea acesteia.

Intervenția implică două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD, anunță ISU București-Ilfov.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor