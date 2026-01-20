UPDATE Accident feroviar lângă București: o persoană încarcerată, intervenție în desfășurare

UPDATE

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, la ora 19:00, pe secția de circulație București Vest – Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900 s-a produs un incident feroviar.

Trenul R 9427 , aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe relația București Progresu – București Nord, a surprins și a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul II .

Din primele informații transmise de la fața locului, nu s-au înregistrat victime. Trenul R 9427 staționează până la finalizarea intervențiilor pentru descarcerare, eliberarea gabaritului și până la reluarea circulației, conform dispozițiilor organelor competente, după încheierea anchetei.

Traficul feroviar se desfășoară în continuare pe firul 1, în condiții de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., prin personalul de specialitate, a intervenit la fața locului și colaborează permanent cu autoritățile abilitate, pentru asigurarea siguranței circulației feroviare și reluarea traficului în condiții normale, imediat după finalizarea procedurilor legale.

Știrea inițială:

Echipaje de intervenție acționează pe strada Tineretului, Chiajna, pentru extragerea unei persoane încarcerate după un accident între un autoturism și un tren.

La sosirea pompierilor, autoturismul era blocat sub tren, însă pasagerii trenului coborâseră în siguranță.

Victima din autoturism este conștientă, iar echipajele lucrează în continuare pentru extragerea acesteia.

Intervenția implică două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD, anunță ISU București-Ilfov.