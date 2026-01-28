Prima pagină » Social » Accident grav în orașul Brașov. Un tren care transporta motorină a lovit o mașină

Un accident grav s-a produs miercuri în orașul Brașov. Un tren care transporta motorină a lovit o mașină. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție.
Sursa foto: ISU Brașov
Petru Mazilu
28 ian. 2026, 14:11, Social

Accidentul s-a produs pe o stradă din orașul Brașov.

„Am fost anunțați despre producerea unui accident feroviar în municipiul Brașov, pe strada Borzești, unde o garnitură de tren a intrat în coliziune cu un autoturism”, a transmis ISU Brașov.

Reprezentanții ISU au mai anunțat că în urma impactului nu au fost victime.

La fața locului au fost trimise un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, precum și un echipaj SMURD.

Pompierii intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere că garnitura de tren transporta mai multe vagoane încărcate cu motorină, a precizat ISU.

