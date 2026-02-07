Prima pagină » Sport » Haos după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Pancu: „Dacă eram eu în străinătate, eram arestat!”

Haos după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Pancu: „Dacă eram eu în străinătate, eram arestat!”

Scandalul de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj nu s-a oprit la marginea terenului. Momentul tensionat a continuat și la flash-interviuri, unde Daniel Pancu a izbucnit împotriva lui Cristiano Bergodi, a ridicat tonul în direct, apoi a părăsit brusc zona interviurilor.
Haos după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Pancu:
08 feb. 2026

CFR Cluj – U Cluj 3-2: „feroviarii” urcă pe loc de play-off

Echipa din Gruia s-a impus în derby cu 3-2 și a urcat pe un loc de play-off, după golurile marcate de Damjan Djokovic, Biliboc și Mario Camora. Pentru oaspeți au punctat Dan Nistor și Drammeh.

Ce s-a întâmplat după fluierul final: „Cordea l-ar fi provocat, Bergodi ar fi reacționat”

Potrivit informațiilor apărute imediat după meci, Andrei Cordea l-ar fi provocat pe Bergodi, iar antrenorul lui U Cluj ar fi avut o reacție agresivă, încercând să ajungă la jucător și chiar punând mâna pe mai mulți jucători de la CFR.

Pancu, discurs dur la flash-interviu: „Lipsă crasă de respect!”

În fața camerelor, Pancu a lansat acuzații dure, la limita xenofobiei, invocând respectul pe care un străin ar trebui să-l aibă față de țara în care lucrează:

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc! Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii, nici n-am cuvinte.

Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu există așa ceva! Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin? Nu mai vorbesc despre fotbal, erau favoriți, au toate condițiile, o victorie uriașă!”, a spus Pancu.

La finalul partidei, Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a avut o intervenție telefonică la Digi și a comentat episoadele de la finalul partidei din Gruia. Oficialul clubului a transmis că nu s-a luat în calcul varianta despărțirii de Bergodi.

