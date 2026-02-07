Jocurile Olimpice de la Milano, sanie simplu: tricolorii au trecut de primele două manșe

Dincolo de cifre și clasamente, concursul a avut și o puternică încărcătură emoțională, informează Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Eduard Crăciun a fost susținut din tribune de prietena sa, prezentă la finish după fiecare coborâre, în timp ce Vali Crețu a avut alături sprijinul fratelui său, un detaliu care a contat într-o competiție de maximă concentrare.

Vali Crețu: Am și riscat puțin, dar încercăm să nu mai facem greșelile de la Beijing

Vali Crețu, la a 5-a sa participare olimpică, a început bine întrecerea de la Cortina: „Începutul a fost aproape de ce ne-am programat. Am urmărit să fim foarte constanți în cubărâri. Am și riscat puțin, dar încercăm să nu mai facem greșelile de la Beijing. Să păstrăm și o doză de siguranță, dacă putem numi siguranță, la 120-130 km la oră pe gheață. La câți ani am în spate, simt foarte bine toate pârtile. Problema mea personală ar fi că mereu vreau mai mult și nu ascult întotdeauna de antrenori și lucrez prea mult la ceea ce înseamnă stabilitatea sănii. În detrimentul stabilității să meargă mai tare și uneori, la viteză mare, pierd controlul. Sper să reușesc să-mi țin mințile aici și să ascult de antrenori. Consider că ambele manși au fost foarte bune. La start mă așteptam să am un start mai bun. Ca și coborâri au fost similare. Ok, aici ar fi virajul 4, care a fost puțin diferit în manșa a doua. Pentru mâine, dacă ar fi să aleg, aș alege prima manșă să pot să am același parcurs în concursul de mâine. Ne vom uita la patine, să vedem cât sunt zgriate. Îmi doresc să reușesc să rămân calm, concentrat pe ce am de făcut, să nu mă uit la adversari, să nu mă afecteze performanțele lor și cred că avem șanse să urcăm în clasament, măcar o poziție. Realistic, o poziție sau două ar fi la îndemâna mea, apoi ce ne oferă și șansa, vom vedea mâine. Mulțumesc pentru susținere!”, a încheiat Valentin Crețu interviul pentru Team Romania.