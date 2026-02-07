Prima pagină » Sport » Superliga. Unirea Slobozia învinge Farul Constanța, cu un gol înscris în ultimul minut

În primul meci sub conducerea antrenorului Claudiu Niculescu, în etapa a 26-a din Superliga de fotbal, Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, Farul Constanța, cu scorul de 2-1 (1-1), golul victoriei venind în ultimele secunde ale partidei.
Gazdele au început meciul mai bine și au avut numeroase ocazii în primele 20 de minute. Ialomițenii s-au aflat de patru ori în situație iminentă de gol și au lovit bara o dată. Bărbuș, Papeau și Ponde au fost cei mai periculoși jucători ai Unirii în prima parte a meciului.

Contrar cursului jocului, Farul a deschis scorul la prima mare ocazie: Denis Alibec a șutat, iar Dorobanțu a deviat mingea în poarta lui Denis Rusu, care nu a mai putut interveni.

Alibec a reluat ulterior în bară în minutul 36, mingea ajungând la Radaslavescu, însă șutul acestuia a fost blocat.

Unirea a egalat înainte de pauză, în minutul 43, prin francezul Papeau, care a finalizat o acțiune individuală remarcabilă, depășind apărarea Farului și învingând portarul Buzbuchi.

În partea a doua, Papeau a fost aproape de a marca din nou în minutul 57. Șutul său de la marginea careului a lovit, însă, bara transversală.

Când părea că meciul se va încheia la egalitate, Unirea a dat lovitura în minutele de prelungire. Papeau a fost din nou eroul meciului, înscriind în minutul 90+3 după o centrare perfectă a lui Dorobanțu.

Victoria este importantă pentru Unirea Slobozia, care acumulează 24 de puncte și se apropie la un singur punct de Petrolul Ploiești, echipa situată pe locul 12.

Pentru Farul, înfrângerea reprezintă o lovitură grea în lupta pentru play-off. „Marinarii” ocupă acum locul 11, cu 34 de puncte, la cinci puncte distanță de poziția a șasea.

