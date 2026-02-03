Marinos Tzionis revine în lotul UTA Arad, după accidentare: Mă simt pregătit să ajut echipa

Marinos Tzionis a părăsit terenul după doar 7 minute în partida pierdută cu Universitatea Cluj (0-2), în etapa a 17-a din Superliga. Atunci, diagnosticul a fost dur: ruptură de tendon la glezna stângă.

Mijlocașul cipriot a urmat un program special de recuperare în Statele Unite ale Americii, unde a mai evoluat în perioada 2022–2024, la Kansas City.

Revenit complet refăcut, Marinos Tzionis s-a alăturat lotului lui Adrian Mihalcea în urmă cu 10 zile și este pregătit să reintre în circuit, chiar dacă a ratat cantonamentul de iarnă, se arată într-un comunicat al echipei din Arad.

„Sunt foarte bine și bucuros că am revenit. Ultimele două luni au fost grele pentru mine, dar am muncit mult și mă simt pregătit să ajut echipa. Am lucrat intens în această perioadă. Mai am nevoie de timp, meci după meci, pentru a ajunge la cea mai bună formă fizică. Asta mă va ajuta să revin complet după accidentare”, a declarat Tzionis.

Fotbalistul a explicat că a colaborat cu fizioterapeuți cunoscuți din perioada petrecută în MLS.

„Am lucrat cu fizioterapeuții cu care am colaborat și la fostul meu club. M-au ajutat să mă recuperez mai repede”, a completat mijlocașul.

În ultimele luni au existat discuții despre un posibil transfer, inclusiv la Rapid, însă mijlocașul spune că nu se gândește la altceva decât la revenirea pe teren.

„Au existat unele discuții despre un posibil transfer al meu, dar asta ține de trecut. Mă concentrez să fiu 100% sănătos și să ajut echipa. Despre viitor putem vorbi mai târziu”, a precizat el.

Marinos Tzionis nu se așteaptă să fie titular imediat

„În acest moment nu mă gândesc să încep ca titular. Am nevoie de timp, pas cu pas, venind de pe bancă, pentru a-mi recăpăta forma fizică. Decizia aparține antrenorului. Mă simt bine acum și am încredere că echipa poate câștiga cu orice formulă”, a mai spus mijlocașul.

Partida cu CFR Cluj este crucială pentru arădeni, care oscilează între ultimul loc de play-off și primul loc de play-out. Clujenii vin însă cu moral excelent, după cinci victorii consecutive. Meciul este programat miercuri seară, de la ora 18:00, la Arad.

„Mă aștept la un meci bun. CFR Cluj este într-o formă bună, dar și noi suntem tot pe acolo. Pentru noi, fiecare meci este ca o finală. Obiectivul este calificarea în play-off. Jocul acasă, cu suporterii noștri, ne oferă un plus important. Este greu pentru orice echipă să joace aici. Vom da totul pentru a obține cele trei puncte”, a spus Tzionis.

Cipriotul, evaluat la 900.000 de euro, conform platformei Transfermakt (al doilea cel mai bine cotat jucător din lotul UTA, după Valentin Costache), va fi foarte probabil rezervă. Dar, are șanse mari să bifeze primele minute din 2026. În acest sezon, el a înscris un gol și a oferit două pase de gol.

La UTA, pentru jocul cu CFR este disponibil și pe Dmytro Pospielov (34 de ani), fundaș cu trei goluri marcate în acest sezon, din acțiune. Fundașul a lipsit în etapa trecută, la victoria cu FC Argeș (1-0), fiind suspendat după eliminarea din runda a 23-a, în eșecul cu Rapid (1-2).