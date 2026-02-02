Prima pagină » Sport » UTA Arad anunță prelungirea contractului cu portarul Andrei Gorcea până în 2028

UTA Arad a anunțat luni că a ajuns la un acord cu portarul Andrei Gorcea pentru prelungirea contractului, noua înțelegere fiind valabilă până în vara anului 2028.
Foto: MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 feb. 2026, 15:25, Sport

Sosit la Arad la începutul anului trecut, goalkeeperul Andrei Gorcea, în vârstă de 24 de ani, a devenit o piesă importantă în acest sezon, apărând poarta „Bătrânei Doamne” în 13 partide.

Cu Gorcea între buturi, UTA a acumulat puncte importante în Superliga și a bifat 8 victorii în cele două competiții interne.

„Sunt bucuros pentru faptul că drumul meu continuă alaturi de voi și sper să ne bucurăm de multe momente frumoase, în continuare, împreună. Haide UTA!”, a declarat Andrei Gorcea, portarul titular al echipei din Arad.

În cariera sa, Andrei Gorcea a mai evoluat pentru Universitatea Cluj, înainte de a ajunge la UTA, în luna ianuarie 2025.

Gorcea a fost internațional al României la U21. Are o cotă de piață de 300.000 de euro, în prezent, potrivit platformei Transfermakt.

Contractul jucătorului originar din Cluj-Napoca expira în luna iunie a acestui an.

UTA Arad ocupă, în momentul de față, locul al șaptelea, primul sub linia zonei de play-off.

