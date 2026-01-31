Hermannstadt se impune la Slobozia, într-un meci cu cinci goluri

Unirea Slobozia a deschis scorul în minutul 12, prin Renato Espinosa.

Hermannstadt a revenit rapid și a marcat de trei ori până la pauză. Christ Afalna a egalat în minutul 29, Aurelian Chițu a făcut 2-1 în minutul 33, iar Afalna a înscris din nou în minutul 36 pentru 3-1.

În repriza a doua, Unirea Slobozia a redus din diferență în minutul 55, tot prin Espinosa.

După 24 de etape, Hermannstadt este pe locul 15, cu 17 puncte, iar Unirea Slobozia ocupă locul 13, cu 21 de puncte.

Echipele de start

Unirea Slobozia: Rusu – Dorobanțu, Safronov, Antoche, Tsoungui – Albu, Lungu, Papeau – Bărbuț, Espinosa, Dragu;

Rezerve: Popa, Ibrian, Orozco, Dinu, Șerbănică, Toma, Lemnaru, Pop, Deaconu, Vlăsceanu, Dulcea, Dahan;

Antrenor: Andrei Prepeliță.

Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Căpușă, Issah, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț;

Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, Bejan, Oroian, Ritivoi, Jair, Buș, Gjorgjievski, Zargay, Simba;

Antrenor: Dorinel Munteanu.