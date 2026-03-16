Buzoianu despre deșeurile periculoase din Slobozia. Ce ascundea firma cu aviz pentru 50 de tone

Acum două săptămâni, reprezentanții Gărzii de Mediu au derulat controale la firma Clean Cyclo din Slobozia. A reieșit că firma avea pe teren 300 de tone de deșeuri periculoase lichide, deși avea aviz doar pentru 50 de tone. Deșeurile erau destinate tratării și depozitate fără respectarea tuturor normelor legale.

Au fost aplicate amenzi în valoare de 160.000 de lei. Totodată, au fost impuse măsuri de evacuare a deșeurilor stocate ilegal, cu termen joi, săptămâna trecută. Autoritățile de control au revenit în teren vinerea trecută. Deșeurile periculoase se află încă pe amplasament.

Legătura cu stația de epurare a orașului

Vinerea trecută au fost realizate și controale la stația de epurare a orașului Slobozia, operată de SC Urban SA. Au fost constatate nereguli majore, urmând a fi comunicate măsurile impuse de Garda de Mediu, susține ministra mediului.

Deșeurile netratate corespunzător de la Clean Cyclo au ajuns în stația de epurare, care a înregistrat valori de poluare mult peste limitele legale. Datele arată creșteri exponențiale ale poluării apei începând cu noiembrie, la câteva zile după ce Clean Cyclo a obținut autorizația de mediu.

Reacția Dianei Buzoianu

„Acestea vor trebui ridicate de urgență de pe teren de șmecherii care își imaginează că ne pot otrăvi pe toți fără consecințe”, a transmis Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că autoritățile de mediu vor urma toate căile legale civile și penale disponibile.

Astăzi va fi finalizată o nouă acțiune de control la firma Clean Cyclo.