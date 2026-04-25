Dosare penale pentru distrugerea spațiilor verzi de peste un hectar, propune Diana Buzoianu

„Am pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care spunea că spațiile verzi, care sunt inclusiv proprietate privată, care sunt distruse, sunt tăiați arborii, să fie, dacă sunt de o anumită dimensiune, să poată să fie dosar penal făcut și oamenii să ajungă la închisoare”, spune ministrul Mediului, sâmbătă, la TVR Info.

Inițial proiectul prevedea sancțiuni penale pentru suprafețe de 500 de metri pătrați, pragul a fost ridicat la un hectar (10.000 mp) pentru a proteja micii proprietari din mediul rural.

„Inițial pusesem o propunere de 500 de metri pătrați, ulterior am în urma observațiilor primite în procesul de transparență, pentru că a stat proiectul în transparență mai bine de o lună. Am propus să fie de un hectar. Și vă zic și de ce s-a făcut această tranziție de la 500 de metri pătrați la un hectar. Am avut foarte multe persoane care au venit cu observații să-mi spună păi eu sunt om din rural, eu am casă, eu am țară, am grădină la țară. Îmi spui că dacă eu îmi tai copacii ok, fără actele în regulă, pot să înțeleg să plătesc o amendă, dar totuși sunt în curtea mea”, explică Buzoianu.

În acest moment, ordonanța se află în circuitul de avizare. „Eu l-am trimis spre avizare. Cred că aici cel mai important minister care are un aviz de dat va fi Ministerul Justiției și sper să primim cât de rapid posibil un punct de vedere și sper să fie unul favorabil ca să putem să înaintăm cu această ordonanță de care românii au nevoie”, mai spune ministrul.