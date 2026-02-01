Farul-Universitatea Craiova și FCSB-Csikszereda se joacă duminică în Superligă

Meciul Farul Constanța-Universitatea Craiova este programat la ora 17.15.

Cinci victorii, patru remize și doar două partide pierdute este palmaresul înregistrat de dobrogeni în campionatul curent pe teren propriu. De cealaltă parte, în 9 noiembrie 2025, Universitatea Craiova – UTA 1-2, a fost singura înfrângere suferită de olteni în ultimele 11 runde, interval în care au mai înregistrat șase succese și patru rezultate de egalitate.

În cazul în care va fi utilizat, Nicușor Bancu va bifa meciul cu numărul 350 în SuperLiga României, toate în tricoul grupării din Bănie, scrie LPF în avancronica partidei.

FCSB va juca cu FK Csikszereda de la ora 20.00.

Bucureștenii au fost învinși în primele două etape din 2026 (0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu CFR Cluj) și, momentan, au pierdut contactul cu locurile de play-off, fază a competiției în care sunt singurii cu prezențe în toate celelalte 10 ediții.

Patru puncte au scos ciucanii în stagiunea actuală din postura de vizitatori, 0-0 cu UTA Arad și 2-0 cu FC Hermannstadt.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 14 septembrie 2025, când au remizat la Miercurea Ciuc, scor 1-1.

Iată rezultatele înregistrate până acum în etapa a 24-a:

CFR Cluj-Metaloglobus 4-2

Dinamo-Petrolul 1-1

Unirea Slobozia-Hermannstadt 2-3

FC Argeș-UTA Arad 0-1

Rapid-U Cluj 0-2.