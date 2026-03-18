Fost jucător al Farului Constanța, victimă a accidentului naval din Portul Midia

Sorin Tufan, fost jucător al echipei Farul Constanța, se numără printre victimele accidentului naval de miercuri dimineața din Portul Midia, unde un remorcher s-a scufundat.
Foto: Facebook/Farul Constanța
Cosmin Pirv
18 mart. 2026, 14:34, Sport

Clubul Farul Constanța a postat un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

„Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristețe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan”, a transmis clubul.
Conform postării, Sorin Tufan a început fotbalul la vârsta de 10 ani la Centrul de copii și juniori al Farului și a debutat pentru echipa de seniori în 1985. Jucătorul a evoluat pentru alb-albaștri până în 1992, în peste 100 de partide.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familie și cei apropiați în aceste momente cumplite. Dumnzeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.

Un remorcher în care se aflau cinci persoane s-a scufundat miercuri dimineața în Portul Midia. Toți cei cinci membri ai echipajului au fost declarați morți, au declarat surse pentru MEDIAFAX.

 

