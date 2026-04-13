Flavius Stoican, numit antrenor la Farul Constanța

Flavius Stoican a fost numit antrenor la Farul Constanța, după ce echipa s-a despărțit de Ianis Zicu.
Flavius Stoican, numit antrenor la Farul Constanța
Foto: Farul Constanța
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 14:04, Sport

În vârstă de 49 de ani, Flavius Stoican a pregătit ultima oară echipa CSM Reșița.

În cariera de antrenor, Stoican a mai activat la Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo, Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Poli Iași, Petrolul, U Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, a avut 19 meciuri pentru națională și a jucat la Universitatea Craiova, Dinamo, Shakhtar Donetsk și Metalist Kharkov. A câștigat campionatul României cu Dinamo în 2004 și pe cel al Ucrainei cu hakhtar Donetsk în 2005 și 2006.

Farul Constanța anunțase anterior că Ianis Zicu nu mai este de luni antrenorul echipei, o decizie luată „la dorința antrenorului principal”.

