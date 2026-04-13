Ianis Zicu nu mai este antrenorul Farului Constanța

Ianis Zicu nu mai este de luni antrenorul Farului Constanța, a anunțat clubul.
Foto: Farul Constanța
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 13:37, Sport

Potrivit reprezentanților clubului, decizia a fost luată „la dorința antrenorului principal”.

„După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în ultimele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal”, se arată într-un comunicat al clubului.

Astfel, începând de luni Ianis Zicu nu mai este antrenorul constănțenilor.

„Mulțumim Ianis Zicu și mult succes în următoarea provocare”, au mai transmis reprezentanții Farului Constanța.

Farul se află pe locul 5 în play-out-ul Superligii, cu 23 de puncte.

