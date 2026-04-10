Meciul FC Hermannstadt – Farul Constanța deschide etapa a 4-a din play-out în Superliga de fotbal

FC Hermannstadt și Farul Constanța deschid vineri seară etapa a 4-a din play-out în Superliga de fotbal, jucând pe Stadionul Municipal din Sibiu, de la ora 19:00, într-un meci cu miză importantă pentru ambele formații.
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 apr. 2026, 07:00, Sport

FC Hermannstadt ocupă în prezent locul 15, penultimul, în clasamentul play-out-ului și vine după o înfrângere, 0-2 cu Oțelul Galați.

Echipa sibiană are 15 puncte, fiind la patru puncte de ocupanta poziției a 14-a, Petrolul Ploiești.

În ofensivă, sibienii se bazează pe Aurelian Chițu, aflat în topul golgheterilor, cu nouă reușite, și pe Sergiu Buș, unul dintre jucătorii constanți în ultimele etape.

De cealaltă parte, Farul Constanța se află pe locul 11, cu 23 de puncte, și vine după un eșec, 0-1 cu Unirea Slobozia.

Constănțenii mizează pe Alexandru Ișfan, unul dintre cei mai eficienți marcatori ai echipei. Dar, în ultimele meciuri s-a remarcat și Ionuț Larie, lider defensiv cu minute jucate integral în ultimele etape.

Statistica directă favorizează echilibrul: în ultimele cinci dueluri, FC Hermannstadt a câștigat o singură dată, iar patru meciuri s-au încheiat la egalitate.

Ultima confruntare s-a încheiat 1-1, în ianuarie.

