Alegeri FRF 2026: Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la conducerea Federației

UPDATE Răzvan Burleanu a câștigat alegerile FRF cu 258 de voturi. Doar 5 voturi a obținut Ilie Drăgan, în timp ce un vot a fost anulat.

Alegerile de la Federația Română de Fotbal s-au desfășurat într-un context în care Răzvan Burleanu a candidat fără un rival puternic. Potrivit informațiilor, actualul președinte a beneficiat de o susținere largă în rândul membrilor afiliați, ceea ce a făcut ca rezultatul votului să fie, în mare parte, previzibil.

„Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite, ci pentru că mă bucur de încrederea voastră și pentru că îmi place să câștigăm împreună. Peste 80% dintre voi mi-ați trimis scrisori de susținere și mă bucur. Vreau ca, alături de colegii mei, să continuăm să creștem în anii următori”, a spus Răzvan Burleanu înaintea votului.

Incidente în timpul votului

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile pentru șefia Federația Română de Fotbal, Ilie Drăgan, 41 de ani, este un nume mult mai puțin influent în structurile actuale ale fotbalului românesc. Președinte al clubului de juniori 3 Kids Sport, Drăgan și-a anunțat candidatura ca alternativă la actuala conducere, însă nu beneficiază de susținerea masivă a membrilor afiliați.

Drăgăn și-a exprimat nemulțumirea față de cum erau poziționate cabinele de vot. El a explicat faptul că din ultimele rânduri se putea observa votul fiecărui membru. Apoi deoarece nu a fost lăsat să își susțină discursul, a început să strige: „E dictatură. Luați-mă pe sus!” La răndul său, Adrian Mititelu, un puternic contestatar al lui Burleanu, a stat permanent cu un cartonaș roșu ridicat și a votat împotriva propunerilor lansate de acesta.

Un nou mandat pentru Răzvan Burleanu înseamnă continuitate în direcțiile strategice ale FRF, inclusiv dezvoltarea fotbalului juvenil, investițiile în infrastructură și consolidarea imaginii internaționale a fotbalului românesc.