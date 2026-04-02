Federația Română de Fotbal anunță oficial finalul mandatului lui Mircea Lucescu la echipa națională

Federația Română de Fotbal a anunțat joi oficial încheierea mandatului antrenorului Mircea Lucescu în funcția de selecționer al echipei naționale a României.
sursă foto: FRF
Petre Apostol
02 apr. 2026, 14:16, Sport

Tehnicianul încheie astfel al doilea său mandat pe banca „tricolorilor”, după o perioadă în care România a avut o campanie solidă în Liga Națiunilor, reușind calificarea în play-off-ul pentru accederea la Campionatul Mondial din această vară.

Bilanțul său cuprinde 11 victorii, un rezultat de egalitate și șase înfrângeri.

Primul mandat al lui Lucescu la echipa națională, în anii ’80, rămâne unul de referință pentru fotbalul românesc, acesta reușind calificarea la Campionatul European 1984, prima participare a României la un turneu final continental.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat implicarea și devotamentul antrenorului.

„Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal”, a declarat șeful FRF.

Federația și-a exprimat aprecierea pentru întreaga carieră a lui Mircea Lucescu.

„Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, FRF îi mulțumește lui Mircea Lucescu”, se arată în comunicatul FRF.

„Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a mai spus Răzvan Burleanu.

