În cele 254 de meciuri disputate în acest sezon cu sistem de asistență video în Superligă și în Cupa României, arbitrii VAR au analizat 1.358 de incidente, ceea ce înseamnă o medie de 5,34 faze verificate pe meci, anunță joi Federația Română de Fotbal.
Câte decizii au fost schimbate cu sistemul VAR în Superliga și Cupa României, Statisticile FRF
Foto: FRF
Cosmin Pirv
12 mart. 2026, 17:16, Sport

Potrivit FRF, sistemul VAR a avut un rol important în sezonul regular al Superligii României și în Cupa României, contribuind la schimbarea mai multor decizii de arbitraj.

Potrivit statisticilor CCA, în cele 254 de meciuri disputate cu sistem VAR au fost analizate 1.358 de incidente, ceea ce înseamnă o medie de 5,34 faze verificate pe meci.

În total, au fost înregistrate 91 de intervenții VAR, adică aproximativ o intervenție la fiecare 2,79 meciuri.

Decizii factuale

Dintre acestea, 28 de intervenții au fost pentru decizii factuale:

-15 situații în care o decizie de acordare a unui gol a fost schimbată în ofsaid;

-6 faze în care decizia ofsaid a fost corectată în validarea golului;

-3 situații în care un penalty a fost transformat în lovitură liberă directă din afara careului;

-1 gol anulat pentru henț în atac;

-1 situație în care ofsaidul a fost schimbat în penalty;

-2 cazuri în care lovitura liberă directă a fost transformată în penalty.

Decizii schimbate

Pe lângă acestea, în 63 de cazuri decizia a fost schimbată după analiza la monitor:

-4 decizii de acordare a unui penalty pentru fault au fost anulate;

-4 decizii de acordare a unui penalty pentru henț au fost anulate;

-1 situație în care penalty-ul acordat inițial a fost anulat pentru simulare;

-6 cazuri în care cartonașul galben s-a transformat în cartonaș roșu;

-8 goluri anulate pentru o abatare în faza de construcție a atacului (APP);

-1 eliminare pentru oprirea unei situații clare de înscriere a unui gol (DOGSO) anulată după identificarea unei abateri în faza de construcție (APP);

-2 faze în care golul sau penalty-ul a fost anulat pentru ofsaid în faza de construcție;

-13 penalty-uri acordate pentru henț;

-11 penalty-uri pentru fault; 7 cartonașe roșii pentru fault grosolan,

-4 cartonașe roșii pentru comportament violent;

-2 cartonașe roșii pentru oprirea unei situații clare de a marca (DOGSO).

 

Recomandarea video

