Roger Federer intră în topul celor mai bogați oameni din lume. Fostul jucător de tenis a acumulat o avere de peste 1 miliard de dolari

Roger Federer se numără printre cei mai bogați oameni din lume. Săptămâna aceasta, revista americană Forbes a dezvăluit lista anuală a miliardarilor. Sunt incluse 3.428 de persoane, cu 400 mai multe decât anul trecut, potrivit Le Figaro. În timp ce șeful X (fostul Twitter), Elon Musk, rămâne în frunte – cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari – un cunoscut jucător de tenis apare pentru prima dată pe listă.

Federer (44), legenda elvețiană cu 20 de titluri de Grand Slam câștigate între 2003 și 2018, s-a bucurat de succes financiar după terminarea carierei de tenis și ocupă locul 3185. Averea sa este estimată în prezent la 1,1 miliarde de dolari.

„De-a lungul carierei sale, Roger Federer a câștigat peste 130 de milioane de dolari din turnee. Dar succesul său în afara terenului de tenis este și mai impresionant: în cei mai buni ani ai săi, a câștigat până la 100 de milioane de dolari pe an din sponsorizări”, relatează Forbes.

„Portofoliul său era considerat unic în acest sport. Parteneri de lungă durată, precum Mercedes și Rolex, i-au rămas loiali chiar și după retragerea sa” Astfel, el se alătură unui grup select de sportivi care au depășit pragul unui miliard de euro, precum LeBron James și Tiger Woods.