Liga Campionilor: Real Madrid și PSG, victorii clare; Arsenal a salvat egalul, surpriză mare pentru Bodø/Glimt

Pe stadionul Santiago Bernabéu, Federico Valverde a rezolvat meciul încă din prima repriză, cu un hat-trick reușit în minutele 20, 27 și 42, oferindu-le madrilenilor un avantaj consistent înaintea returului de la Manchester.

La Paris, PSG a câștigat un duel spectaculos cu Chelsea. Bradley Barcola a deschis scorul în minutul 10, Ousmane Dembélé a refăcut avantajul gazdelor înainte de pauză, iar Vitinha a semnat golul de 3-2 în minutul 74, înainte ca formația franceză să se desprindă pe final până la 5-2.

La Leverkusen, Arsenal a evitat înfrângerea printr-un penalty transformat de Kai Havertz în minutul 89, după ce Robert Andrich deschisese scorul pentru echipa germană imediat după pauză.

În Norvegia, Bodø/Glimt a confirmat forma excelentă din acest sezon european și a făcut un pas important spre sferturi, după 3-0 cu Sporting CP, prin golurile marcate de Sondre Brunstad Fet, Ole Didrik Blomberg și Kasper Høgh.

Meciurile retur ale acestor patru confruntări sunt programate pe 17 martie.