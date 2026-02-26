Prima pagină » Sport » După scandalul de rasism din tur, Real Madrid investighează un salut nazist la returul cu Benfica

Real Madrid a început o anchetă după ce un suporter ar fi făcut salutul nazist înaintea meciului cu Benfica Lisabona, miercuri, în Liga Campionilor.
După scandalul de rasism din tur, Real Madrid investighează un salut nazist la returul cu Benfica
Iulian Moşneagu
26 feb. 2026, 12:57, Sport

Înainte de fluierul de start, pe Bernabeu, un suporter a părut să facă gestul fascist în timp ce camerele de televiziune filmau tribunele stadionului de 83.000 de locuri, relatează BBC.

Suporterul a fost identificat rapid de personalul de securitate și evacuat din arenă.

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în returul cu Benfica și s-a calificat în optimile Ligii Campionilor, cu 3-1 la general.

Într-un comunicat, clubul spaniol a precizat că a cerut comisiei sale disciplinare „să inițieze o procedură de expulzare imediată” pentru suporter.

„Real Madrid condamnă acest tip de gesturi și expresii care incită la violență și ură în sport și în societate”, a adăugat clubul.

Incidentul vine după ce atacantul lui Real Madrid, Vinicius Jr, a susținut că a fost ținta unor insulte rasiste din partea jucătorului argentinian Gianluca Prestianni de la Benfica, în prima manșă, la Lisabona.

Prestianni a primit apoi o suspendare provizorie de un meci și a ratat returul. El ar putea fi sancționat și mai dur, în funcție de concluziile anchetei UEFA.

Vinicius a fost susținut de fanii de pe Bernabeu, iar înainte de start în tribune a fost afișat un banner cu mesajul „nu rasismului”. Colegul său, Aurelien Tchouameni, a spus că victoria a fost „pentru toți cei care se opun rasismului”.

