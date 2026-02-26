După scandalul de rasism din tur, Real Madrid investighează un salut nazist la returul cu Benfica

Înainte de fluierul de start, pe Bernabeu, un suporter a părut să facă gestul fascist în timp ce camerele de televiziune filmau tribunele stadionului de 83.000 de locuri, relatează BBC.

Suporterul a fost identificat rapid de personalul de securitate și evacuat din arenă.

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în returul cu Benfica și s-a calificat în optimile Ligii Campionilor, cu 3-1 la general.

Într-un comunicat, clubul spaniol a precizat că a cerut comisiei sale disciplinare „să inițieze o procedură de expulzare imediată” pentru suporter.

„Real Madrid condamnă acest tip de gesturi și expresii care incită la violență și ură în sport și în societate”, a adăugat clubul.

Incidentul vine după ce atacantul lui Real Madrid, Vinicius Jr, a susținut că a fost ținta unor insulte rasiste din partea jucătorului argentinian Gianluca Prestianni de la Benfica, în prima manșă, la Lisabona.

Prestianni a primit apoi o suspendare provizorie de un meci și a ratat returul. El ar putea fi sancționat și mai dur, în funcție de concluziile anchetei UEFA.

Vinicius a fost susținut de fanii de pe Bernabeu, iar înainte de start în tribune a fost afișat un banner cu mesajul „nu rasismului”. Colegul său, Aurelien Tchouameni, a spus că victoria a fost „pentru toți cei care se opun rasismului”.