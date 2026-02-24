Parizienii se bucură că românul Istvan Kovacs va arbitra meciul PSG-Monaco din Liga Campionilor

Presa franceză scrie că desemnarea arbitrului român este un motiv de bucurie pentru parizieni, iar cei mai superstițioși dintre suporteri vor vedea asta ca pe un semn bun.

„Cei mai superstițioși dintre noi vor vedea asta ca pe un semn bun. UEFA a desemnat arbitrii pentru manșele secunde ale playoff-ului Ligii Campionilor, care vor avea loc marți și miercuri. Istvan Kovacs va arbitra meciul PSG-Monaco, de miercuri (ora 21:00), de pe Parc des Princes. Un nume care le evocă multe amintiri frumoase parizieni. Într-adevăr, palmaresul PSG sub conducerea românului în vârstă de 41 de ani este deja categoric pozitiv, cu doar două înfrângeri (la Newcastle și München) în șapte meciuri. Cea mai recentă? Prestația dominantă împotriva lui Atlético Madrid (4-0) la Campionatul Mondial al Cluburilor din această vară”, scrie Le Figaro.

Istvan Kovacs le-a purtat noroc

El este, de asemenea, și mai presus de toate, arbitrul finalei Ligii Campionilor împotriva lui Inter Milano (5-0) pe 31 mai, la München, mai scrie publicația franceză. István Kovacs a fost, de asemenea, implicat într-unul dintre punctele de cotitură ale ultimei campanii europene a clubului din capitala Franței: victoria din optimile de finală ale Ligii Campionilor la Liverpool (0-1 după prelungiri, 1-4 la penalty-uri). În sezonul 2023-24, a arbitrat calificarea la Barcelona (1-4) în manșa sferturilor de finală, după ce s-a întâlnit cu PSG pentru prima dată în 2029, într-o victorie răsunătoare împotriva lui Galatasaray (5-0). Cu toate acestea, nu a arbitrat niciodată un meci cu Monaco.