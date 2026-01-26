Istvan Kovacs, delegat la meciul Borussia – Inter, în ultima rundă a fazei principale din Liga Campionilor

Pentru Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026.

Istvan Kovacs a mai arbitrat partidele Olympiacos – Pafos 0-0, Villarreal – Juventus 2-2, Liverpool – Real Madrid 1-0 și Galatasaray – Atletico Madrid 1-1.

Brigada de arbitri va fi completată de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

În camera VAR vor fi Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

După șapte etape, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte.

Inter Milano, formație pregătită de românul Cristian Chivu, se află pe poziția a 14-a, cu 12 puncte.

Conform formatului competițional, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru accederea în faza eliminatorie.