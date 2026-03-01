Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, va rata restul sezonului după o ruptură de ligamente

Emre Can s-a ținut de genunchiul stâng după un duel cu Konrad Laimer, chiar înainte de pauză. Mijlocașul, care a mai jucat la Liverpool și Juventus, a continuat câteva minute, dar apoi a semnalat băncii tehnice să fie înlocuit.

Directorul sportiv al clubului, Sebastian Kehl, a confirmat duminică gravitatea accidentării.

„Accidentarea lui Emre este extrem de dureroasă, nu doar pentru el, ci pentru întreaga echipă. Este căpitanul nostru, pune mereu echipa pe primul loc și este o piesă importantă a clubului. Emre va primi tot sprijinul nostru în lunile următoare pentru a se recupera complet”, a declarat Kehl, într-un comunicat al clubului.

Can a venit la Dortmund de la Juventus în 2020 și a fost promovat căpitan înaintea sezonului 2023-24. Contractul său curent expiră în vară.

Accidentarea pune capăt și șanselor de a fi convocat pentru echipa Germaniei la Campionatul Mondial din vară.

Can are 48 de selecții pentru Germania, marcând două goluri, însă nu a mai jucat la nivel internațional din septembrie 2024.