Prima pagină » Sport » Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, va rata restul sezonului după o ruptură de ligamente

Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, va rata restul sezonului după o ruptură de ligamente

Emre Can, căpitanul echipei Borussia Dortmund, va rata restul sezonului după ce investigațiile medicale au confirmat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior (ACL), în Der Klassiker, meciul pierdut sâmbătă acasă, 2-3, cu Bayern Munchen.
Căpitanul Borussiei Dortmund, Emre Can, va rata restul sezonului după o ruptură de ligamente
Foto: David Inderlied/dpa
Petre Apostol
01 mart. 2026, 18:58, Sport

Emre Can s-a ținut de genunchiul stâng după un duel cu Konrad Laimer, chiar înainte de pauză. Mijlocașul, care a mai jucat la Liverpool și Juventus, a continuat câteva minute, dar apoi a semnalat băncii tehnice să fie înlocuit.

Directorul sportiv al clubului, Sebastian Kehl, a confirmat duminică gravitatea accidentării.

„Accidentarea lui Emre este extrem de dureroasă, nu doar pentru el, ci pentru întreaga echipă. Este căpitanul nostru, pune mereu echipa pe primul loc și este o piesă importantă a clubului. Emre va primi tot sprijinul nostru în lunile următoare pentru a se recupera complet”, a declarat Kehl, într-un comunicat al clubului.

Can a venit la Dortmund de la Juventus în 2020 și a fost promovat căpitan înaintea sezonului 2023-24. Contractul său curent expiră în vară.

Accidentarea pune capăt și șanselor de a fi convocat pentru echipa Germaniei la Campionatul Mondial din vară.

Can are 48 de selecții pentru Germania, marcând două goluri, însă nu a mai jucat la nivel internațional din septembrie 2024.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor