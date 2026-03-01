Prima pagină » Sport » Partidă din LaLiga, întreruptă ca urmare a activării protocolului anti-rasism

Partidă din LaLiga, întreruptă ca urmare a activării protocolului anti-rasism

Protocolul anti-rasism în fotbal a fost activat în minutul 80 al partidei dintre Elche și Espanyol, disputată duminică, pe stadionul Martínez Valero, în LaLiga, după ce jucătorul lui Espanyol, El Hilali, l-a acuzat pe atacantul formației gazde, Rafa Mir, de o insultă rasistă.
Foto: Javier Borrego/AFP7 via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
01 mart. 2026, 17:51, Sport

Arbitrul a oprit imediat meciul și a comunicat incidentul delegatului de teren, punând în aplicare protocolul anti-rasism.

Rafa Mir a negat imediat gesticulând cu mâna, încercând să diminueze gravitatea incidentului.

Scorul era 2-1 pentru Espanyol, echipă aflată în luptă directă cu formația la care evoluează românul Ionuț Radu, Celta Vigo, pentru un loc în cupele europene.

Jocul a fost reluat câteva minute mai târziu, însă tensiunea a persistat pe teren și în tribune.

Arbitrul a consemnat incidentul în raportul oficial de meci, iar forurile fotbalistice vor analiza cazul pentru a stabili eventualele sancțiuni.

Partida s-a încheiat cu o remiză, după golul marcat din penalti în minutul 90, chiar de Rafa Mir.

Elche se luptă pentru evitarea retrogradării, fiind prima deasupra liniei locurilor care duc în liga secundă.

Incidentul apare la scurt timp după evenimentul din Liga Campionilor, din meciul Benfica – Real Madrid.

