Atacantul polonez Robert Lewandowski nu va putea evolua marți pentru FC Barcelona în returul din semifinalele Cupei Spaniei împotriva Atlético Madrid, după ce a suferit o fractură osoasă la nivelul feței în timpul meciului cu Villarreal CF, sâmbătă.
Lewandowski, atacantul Barcelonei, va lipsi la meciul cu Atlético Madrid din returul Cupei Spaniei
Foto: Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
01 mart. 2026, 16:40, Sport

Clubul catalan a anunțat că atacantul Robert Lewandowski a suferit un traumatism la orbita ochiului stâng și că, în urma investigațiilor medicale, s-a confirmat fractura.

„Jucătorul echipei mari, Robert Lewandowski, a suferit un traumatism în meciul de ieri împotriva Villarreal. Testele efectuate astăzi au diagnosticat o fractură osoasă în partea internă a orbitei ochiului stâng. Jucătorul va fi indisponibil pentru meciul de marți împotriva Atlético Madrid”, se arată duminică, într-un comunicat al FC Barcelona.

Barcelona nu a precizat durata exactă a absenței atacantului, evoluția fracturii urmând să fie monitorizată în zilele următoare.

Nu se exclude ca atacantul să fie apt pentru meciul cu Athletic Bilbao, programat sâmbătă seara.

Prioritar pentru club este, însă, ca polonezul să fie recuperat pentru meciul tur al optimilor Ligii Campionilor cu Newcastle United, care va avea loc pe 10 martie, pe St. James’ Park.

Absența lui Lewandowski în returul semifinalelor Cupei Spaniei este însă o pierdere importantă pentru Barcelona. Echipa catalană are nevoie de goluri, după eșecul cu 0-4 din tur.

Polonezul este unul dintre principalii marcatori ai echipei și a marcat ultimul gol al Barcelonei în meciul cu Villarreal, câștigat cu 4-1, sâmbătă seară, în LaLiga.

