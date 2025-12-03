December 2, 2025, Barcelona, Barcelona, SPAIN: Pablo Barrios of Atletico de Madrid and Dani Olmo of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire)

Dani Olmo a fost forțat să părăsească terenul în minutul 66, după ce a căzut rău în momentul execuției la golul său, iar jucătorii Barcelonei au chemat imediat echipa medicală. Deși a zâmbit când a văzut mingea intrând în plasă, fotbalistul nu s-a putut ridica și a părăsit gazonul cu umărul imobilizat și vizibil afectat de durere.

„Jucătorul primei echipe Dani Olmo a suferit o luxație la umărul stâng în partida de ieri cu Atlético de Madrid. În urma investigațiilor, s-a decis un tratament conservator. Timpul estimat de recuperare este de aproximativ o lună”, se arată în comunicatul remis de clubul Barcelona, miercuri după-amiază.

Această accidentare vine într-un moment în care mijlocașul părea să fi revenit la nivelul optim, după un start de sezon complicat. Olmo marcase trei goluri în ultimele două meciuri – o dublă cu Alavés și golul din victoria cu Atlético – fiind, probabil, în cea mai bună formă din actuala stagiune.

Absența sa se adaugă unei liste deja extinse de probleme pentru Barcelona, care îi are indisponibili și pe Ter Stegen, Gavi, Fermín și, temporar, pe Ronald Araujo, aflat în pauză pentru refacere emoțională.

Mijlocașul catalan nu va mai juca în acest an și se va întoarce abia în 2026, ratând duelurile cu Betis, Osasuna, Villarreal, partida cu Eintracht Frankfurt în Champions League, precum și meciul din Cupa Regelui.