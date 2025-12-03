Actorul Kevin Hart și modelul Heidi Klum prezintă tragerea la sorți a Cupei Mondiale de fotbal 2026

Ceremonia de tragere la sorți a Cupei Mondiale 2026 va avea loc vineri, la prestigiosul John F. Kennedy Center din Washington, SUA.

Evenimentul va fi co-prezentat de Kevin Hart, actor și comedian american, Heidi Klum, supermodel și producătoare TV, și Danny Ramirez, actor și producător.

La capitolul momente live, programul artistic al ceremoniei de tragere la sorți va include prestațiile tenorului Andrea Bocelli, starului pop Robbie Williams și cântăreței americane Nicole Scherzinger, care vor urca pe scenă înainte de tragerea la sorți.

După încheierea extragerii, scena va fi preluată de grupul Village People, care va interpreta celebrul lor hit „Y.M.C.A.”.

FIFA a precizat că numele oficiale ale persoanelor responsabile de extragere și ale asistenților acestora vor fi anunțate ulterior.