Tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026: Spania, Argentina, Franța și Anglia nu se vor întâlni până în semifinale

FIFA a anunțat marți că primele patru echipe din cel mai recent clasament mondial se vor evita reciproc până la semifinalele turneului. Competiția va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 în SUA, Canada și Mexic. Totuși, pentru a nu se întâlni trebuie să fie îndeplinită o condiție: echipele să termine pe primul loc în grupa în care vor juca, potrivit AP.

Modelul a fost preluat din tenis unde favoriți sunt plasați pe trasee diferite astfel încât să nu se întâlnească în primele faze ale competiției. Decizia are scopul de a-i recompensa pe cei buni și de a crește spectacolul.

„Pentru a asigura echilibrul competitiv, au fost stabilite două căi separate către semifinale”, a transmis FIFA într-un comunicat.

La cupele mondiale anterioare, calea echipelor a fost decisă în funcție de grupa în care au fost trase.

Ceremonia de tragere la sorți pentru prima Cupă Mondială cu 48 de echipe va avea loc pe 5 decembrie la Centrul Kennedy din Washington, D.C. Cele 16 locuri gazdă pentru cele 104 meciuri includ 11 orașe din SUA, trei în Mexic și două în Canada.

Grupele vor avea câte patru echipe. Europa are 16 echipe în competiție și maximum două pot fi extrase într-o grupă. Celelalte 32 de echipe din turneu nu pot fi extrase într-o grupă alături de o formație de pe același continent.

Urnele pentru tragerea la sorți pentru Cupa Mondială

Urna 1: Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania, Statele Unite, Mexic, Canada.

Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud.

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, câștigătoarea playoff-ului european 1, câștigătoarea playoff-ului european 2, câștigătoarea playoff-ului european 3, câștigătoarea playoff-ului european 4, câștigătoarea playoff-ului intercontinental 1, câștigătoarea playoff-ului intercontinental 2.