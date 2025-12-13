Locul doi în Cupa Mondială de schi alpin pentru cea mai vârstnică câștigătoare din istorie

Lindsey Vonn a fost la doar 24 de sutimi de secundă de o nouă victorie în Cupa Mondială. Ea a fost întrecută sâmbătă la St. Moritz de tânăra schioare germană Emma Aicher, într-o cursă extrem de strânsă. Vineri, odată cu victoria în proba de coborâre din Cupa Mondială de schi alpin, sportiva americană a devenit cea mai vârstnică învingătoare din istoria acestui sport.

Detaliile care au costat victoria

Nemțoaica Emma Aicher, în vârstă de 22 de ani, a fost mai rapidă în cursa de sâmbătă. Americanca a explicat că un mic dezechilibru la aterizarea unui salt a făcut diferența. „Mi-am pierdut echilibrul și am căzut pe șold. Nu am schiat partea de jos așa cum mi-aș fi dorit”, a declarat Linsey, citată de Associated Press.

Sportiva a recunoscut că oboseala acumulată după cursa de vineri a contat. „Sunt puțin obosită după ieri (vineri n.r.), au fost foarte multe emoții”, a declarat aceasta, adăugând că începutul cursei a fost unul foarte bun.

Experiența face diferența și în schi alpin

Podiumul a fost completat de italianca Sofia Goggia, campioană olimpică în 2018, la 0,29 secunde de învingătoare. Breezy Johnson, campioana mondială, s-a clasat pe locul al patrulea.

Sportiva americană a revenit în competiții după aproape șase ani de pauză, în urma unei intervenții chirurgicale complexe la genunchiul drept. Ea a demonstrat că poate concura la cel mai înalt nivel cu schioare mult mai tinere.

Spre Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn se pregătește pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Probele feminine se vor desfășura pe o pârtie pe care ea deține recordul de 12 victorii în Cupa Mondială.

Evoluția de la St. Moritz a confirmat forma sportivă excelentă a americancei. Ea a atins cea mai mare viteză pe final și a sărit 41 de metri la una dintre porțiuni.

„Am muncit mult în afara sezonului, am pus masă musculară și am urmat o dietă strictă”, a explicat schioarea americană în această săptămână.

Podiumul cu numărul 140

Rezultatul de la St. Moritz este al 140-lea podium din cariera sa, obținut într-o cursă-record, cea de-a 410-a din Cupa Mondială. Revenirea sa impresionantă este considerată una dintre cele mai spectaculoase din istoria schiului alpin.