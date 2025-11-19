Curacao scrie istorie: Cea mai mică națiune calificată vreodată la Cupa Mondială de fotbal

Insula din Caraibe, cu o populație de doar 156.115 locuitori și o suprafață de 444 km², a depășit recordul stabilit de Islanda în 2018. Echipa antrenată de fostul manager din Premier League, Dick Advocaat, a încheiat campania de calificare fără înfrângere, inclusiv o victorie categorică de 7-0 împotriva Bermudelor.

Curacao, lider în grupă

Curacao a ocupat locul 1 în grupa B, cu 12 puncte, devansând pentru un punct Jamaica, a doua clasată, și obținând calificarea directă la turneul final.

Advocaat nu a fost prezent la meciul decisiv cu Jamaica din motive personale, dar performanța echipei rămâne una istorică. Curacao va participa pentru prima dată la Cupa Mondială, programată vara viitoare în Statele Unite, Mexic și Canada.

Costa Rica, eliminată din cursa pentru turneul final

În același timp, Costa Rica și Honduras au fost eliminate din cursa pentru Mondial, după ce au remizat 0-0 la San Jose, pe Estadio Nacional. Ambele echipe sperau să obțină fie calificarea directă, fie un loc la baraj, dar rezultatul le-a fost fatal.

Costa Rica avea nevoie de victorie și de un avantaj la golaveraj, în timp ce Honduras spera să prindă ultimul loc de play-off. În cele din urmă, Suriname a obținut acel loc, având același număr de puncte ca Honduras, dar un avantaj la goluri marcate (9 față de 5).

Astfel, Panama, Curacao și Haiti au reușit calificarea directă la Cupa Mondială 2026, în timp ce Suriname și Jamaica vor disputa barajele inter-confederaționale pentru șansa de a accede la turneul final.

Tragerea la sorți pentru faza grupelor va avea loc pe 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington.