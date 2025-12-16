Scandalul biletelor de la Cupa Mondială de Fotbal. FIFA anunță o reducere a prețurilor

FIFA a anunțat bilete „mai accesibile” pentru toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială de anul viitor. Cele mai ieftine bilete vor fi oferite de la prețul de 60 de dolari (45 de lire sterline) ca parte a unui nou „Nivel de intrare pentru suporteri”, potrivit Sky News. Acesta va fi disponibil doar pentru suporterii echipelor calificate.

Cu toate acestea, doar 10% din biletele alocate asociațiilor membre participante se vor încadra în categoria accesibilă. Drept urmare, numărul de bilete ieftine pentru fiecare meci va fi probabil de ordinul sutelor, mult sub așteptările suporterilor.

Ronan Evain, directorul executiv al Organizației Suporterilor de Fotbal din Europa (FSE) a declarat că „privește anunțul FIFA doar ca pe o tactică de conciliere, din cauza reacției negative la nivel global”.

„Acest lucru arată că politica FIFA privind biletele nu este bătută în cuie, a fost decisă în grabă și fără consultări adecvate – inclusiv cu propriile asociații membre FIFA”, a spus Evain.

Deși a salutat „aparenta recunoaștere de către FIFA a daunelor pe care planurile sale inițiale urmau să le provoace”, el a insistat că „revizuirile nu merg suficient de departe pentru a repara” prejudiciul produs.

Prețurile care sperie suporterii

Prețurile record anunțate de FIFA pentru bilete la Mondialul 2026 au provocat revoltă în rândul fanilor, tarifele fiind de până la șapte ori mai mari decât în 2022. Scandalul a izbucnit zilele trecute după ce FIFA a anunțat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Este vorba despre sume fără precedent pentru microbiștii care doresc să urmărească turneul din Statele Unite, Mexic și Canada.

Cel mai ieftin bilet pentru finală, din categoria dedicată suporterilor, pornește de la 3.119 lire sterline, conform BBC. În 2022 a costat 450 de lire, ceea ce înseamnă o creștere de aproape șapte ori.

Revolta suporterilor

Organizația Suporterilor de Fotbal din Europa (FSE) s-a declarat „uluită” de strategia FIFA care lovește direct cei mai loiali fani. „Biletele alocate federațiilor naționale au ajuns la niveluri astronomice”, a transmis FSE.

Suporterii au cerut oprirea imediată a vânzărilor și reluarea discuțiilor privind nivelurile de tarifare și modul în care sunt stabilite prețurile biletelor.

FSE a atras atenția că, în dosarul depus în 2018 de Statele Unite, Mexic și Canada pentru a obține organizarea Cupei Mondiale, erau promise bilete începând de la 21 de dolari. „Unde sunt aceste bilete acum? Promisiunea s-a evaporat complet”, acuză suporterii.

Pentru fanii care vor să-și urmărească echipa până în finală, costul total a devenit foarte ridicat: între 5.225 și 12.357 de lire (peste 14.000 de euro) pentru opt meciuri. Sumele sunt de până la patru ori mai mari decât în 2022. Deși în această etapă prețurile sunt fixe, biletele cumpărate mai târziu de pe platforma oficială de revânzare ar putea fi și mai scumpe.

Primul mondial extins la 48 de echipe

Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită în premieră de trei țări: Statele Unite, Mexic și Canada. Va fi primul turneu final cu 48 de echipe.

Meciurile se vor desfășura în 16 orașe nord-americane, între iunie și iulie 2026, iar finala este programată să aibă loc pe MetLife Stadium din New Jersey.