Gianni Infantino, vizat de o plângere după ce a acordat Premiul pentru Pace lui Trump. Este acuzat că a încălcat regulile FIFA

Gianni Infantino, președintele FIFA, este acuzat că a încălcat regulile organizației privind neutralitatea politică, după ce a acordat Premiul de Pace FIFA lui Donald Trump săptămâna trecută, cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.

Grupul FairSquare, un grup de advocacy dedicat promovării resposabilității în sport, a adresat, în acest sens, o scrisoare oficială comitetului de etică al FIFA, notează The Independent.

Plângerea se concentrează pe comentariile făcute de președintele FIFA cu privire la Donald Trump, dar și pe procesul care a dus la acordarea președintelui SUA a Premiului pentru Pace FIFA.

Situații în care Infantino l-a susținut public pe Trump

În plângere sunt menționate mai multe situații în care Infantino l-a susținut public pe Trump. În octombrie, acesta a folosit contul său de Instagram pentru a afirma că Donald Trump „merită cu siguranță” Premiul Nobel pentru Pace.

Vinerea trecută, la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială, după ce a fost difuzat un videoclip despre Donald Trump, Infantino a continuat remarcile publice pozitive.

„Asta ne dorim de la un lider… meritați cu siguranță primul Premiu FIFA pentru Pace pentru acțiunile dumneavoastră și pentru ceea ce ați obținut în felul dumneavoastră, dar ați obținut acest lucru într-un mod incredibil și puteți conta întotdeauna, domnule președinte, pe sprijinul meu”, a spus Infantino în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.

„O încălcare clară a obligației de neutralitate a FIFA”

Grupul care a depus plângerea susține că „acordarea unui premiu de această natură unui lider politic în funcție constituie în sine o încălcare clară a obligației de neutralitate a FIFA”. În plus, grupul subliniază că în conformitate cu statutul FIFA, decizia de a introduce un astfel de premiu ar fi trebuit să fie luată de Consiliul FIFA, nu unilateral de către președinte.

Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.