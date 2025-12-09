POLITICO. Donald Trump, critică dură la adresa liderilor europeni: „Cred că sunt slabi”

Președintele Donald Trump a descris Europa ca un grup de state „în decădere”, conduse de oameni „slabi”, într-un interviu pentru POLITICO. Tot despre aceștia, Trump a spus că nu controlează migrația și nu găsesc o soluție pentru războiul dintre Rusia și Ucraina.

Președintele Trump a transmis și că va sprijini candidați europeni care se apropie de propria sa perspectivă asupra continentului.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii europeni.

„Dar cred, de asemenea, că vor să fie atât de corecți politic. Cred că nu știu ce să facă”, a adăugat el. „Europa nu știe ce să facă.”

Pe lângă atacurile la adresa Europei, Donald Trump a vorbit și despre subiecte interne.

El a afirmat că va alege viitorul șef al Rezervei Federale doar dacă acesta va sprijini reducerea rapidă a dobânzilor. A mai spus, de altfel, că ar putea extinde acțiunile militare împotriva cartelurilor din Mexic și Columbia și i-a încurajat pe judecătorii Samuel Alito și Clarence Thomas să rămână în funcție.

Luni, Donald Trump a discutat la Casa Albă cu Dasha Burns de la POLITICO pentru un episod special al emisiunii The Conversation. Marți, POLITICO l-a numit figura cu cea mai mare influență asupra politicii europene în anul următor.

Același titlu a mai fost acordat în trecut și altor lideri europeni precum Volodimir Zelenski, Giorgia Meloni sau Viktor Orbán.

Trump și partidul său se confruntă în prezent cu pierderi electorale repetate și blocaje în Congres, în timp ce alegătorii sunt nemulțumiți de costurile ridicate ale vieții.

Cu toate acestea, în interviul de la POLITICO, Donald Trump a descris economia drept „A-plus-plus-plus-plus”, a susținut că prețurile scad, dar nu a propus o soluție pentru creșterea așteptată a primelor de asigurări medicale.

În cadrul aceleiași discuții, Trump a acordat multă atenție războiului dintre Rusia și Ucraina. Luni, el a declarat că a propus un plan de pace apreciat de unii oficiali ucraineni, însă încă neanalizat de Zelenski.

„Ar fi frumos dacă l-ar citi”, a spus Donald Trump.