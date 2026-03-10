Donald Trump este acuzat de lipsă de respect față de soldații americani

Pe X, multe conturi americane cu mulți urmăritori distribuie videoclipul lui Donald Trump în care se văd sicriele acoperite cu steaguri americane pe pista bazei aeriene Dover (Delaware), potrivit Le Figaro.

Obiectul furiei lor: șapca albă cu literele aurii „USA” pe care președintele Statelor Unite a păstrat-o pentru a face salutul militar la trecerea cortegiului.

„Ticălosul ăsta nu are absolut niciun simț al demnității sau al aprecierii momentului prezent. Se numește «Transfer demn» dintr-un motiv. Scoate-ți șapca!”, a declarat fostul președinte al Comitetului Național Republican, Michael Steele, acum președinte.

Douglas Heye, fostul director de comunicare al Partidului Republican, a criticat public și el lipsa de considerație a lui Trump.

„Știu ce ar fi spus republicanii dacă Obama ar fi făcut asta – eu aș fi scris declarația. Rușinos”, a scris el despre X.

„Trump a refuzat să-și scoată șapca la ceremonia solemnă de comemorare care a permis celor șase soldați căzuți în Kuweit să aducă un omagiu familiilor lor. Dar spuneți-mi mai multe despre «dragostea lui pentru trupele noastre»”, a spus un utilizator democrat de internet urmărit de un milion de oameni pe rețeaua de socializare.

Imagini ascunse de Fox News

Controversa nu s-a oprit aici. În timp ce șase din zece americani dezaprobă bombardamentele militare în Iran, potrivit unui sondaj publicat de CNN, canalul conservator american Fox News ar fi putut mirosi problema când a văzut șapca pe capul lui Trump. Acesta a difuzat imagini vechi cu președintele american la o altă comemorare, în timpul căreia Donald Trump… nu purta nicio pălărie.

Postul, acuzat că dorește să-și protejeze campionul, și-a cerut scuze în direct, invocând o „greșeală” în selectarea imaginilor, potrivit Le Parisien.

Postul difuzează acum un videoclip cu omagiul fără imagini al președintelui american, „știind cât de lipsit de respect este purtarea unei șepci de baseball [în aceste condiții]”, notează un utilizator de internet foarte urmărit pe X.

Atitudinea lui Donald Trump este cu atât mai criticată cu cât, imediat după ce a adus acest omagiu, a fost văzut jucând golf, hobby-ul său preferat când nu se află la Casa Albă, purtând în continuare aceeași șapcă, vândută cu 55 de dolari pe site-ul web al derivatelor mărcii Trump.

„Incredibil! Donald Trump și-a petrecut ziua jucând golf cu ACEEAȘI ȘAPCĂ pe care a purtat-o în timpul ceremoniei solemne de transfer al rămășițelor a șase soldați uciși în timpul războiului său”, a spus youtuberul Adam Mockler, urmărit de 156.000 de persoane pe Twitter.

O relație complicată cu armata

Nu este prima dată când atitudinea dezinteresată a președintelui american față de pierderile suferite de SUA a fost criticată de la începutul conflictului din Iran, pe 28 februarie.

După ce au fost anunțate primele trei decese, reacția lui Trump la NBC News – explicând că „se aștepta” la victime, în timp ce afirma că operațiunea ar fi „un lucru minunat pentru lume” – a stârnit deja nemulțumiri.

„Și, din păcate, probabil vor mai fi și alte [decese] înainte de sfârșitul conflictului”, a repetat el câteva momente mai târziu într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, înainte de a adăuga: „Așa stau lucrurile. Probabil vor mai fi și alții”, atrăgând mânia democraților în special.

La o conferință de presă la Pentagon pe 4 martie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat mass-media, acuzând-o că se concentrează exclusiv pe soldații morți în încercarea de a da o „imagine proastă” președintelui și operațiunii sale, în loc să documenteze succesele militare ale SUA.

O poziție apărată și de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Presa trebuie să relateze cu acuratețe succesul operațiunii Epic Fury și pagubele pe care le provoacă Iranului”, a declarat ea pentru prezentatoarea CNN Kaitlan Collins.

Încă din primul său mandat, miliardarul a avut o relație complicată cu armata. Printre mai mulți înalți oficiali, informația publicată de presa americană potrivit căreia, în plin război din Vietnam, în 1968, Donald Trump, pe atunci în vârstă de 22 de ani, ar fi manevrat pentru a scăpa de recrutare nu a fost niciodată acceptată.

Chiar dacă și-a exprimat în mod regulat sprijinul pentru armată și veterani, Donald Trump nu s-a abținut niciodată să critice public unii dintre membrii acesteia, precum generalul James Mattis, fostul său secretar de stat pentru apărare, pe care l-a înlocuit cu succesorul său.