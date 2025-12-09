Democrații se unesc împotriva lui Trump. Miza: alegerile din 2026 și 2028

Cu ochii pe marile bătălii electorale ce urmează, liderii democrați și-au întărit mesajele împotriva influenței președintelui american. Reuniți în Arizona, aceștia au transmis că trebuie să câștige bătălia economică și să apere procesul electoral. În același timp ce privesc cu ambiție către alegerile din 2026 și 2028.

„Cred că am avut victorii mari anul acesta pentru că recunoaștem că oamenii nu sunt atât de politici pe cât cred unii”, a spus Andy Beshear, guvernatorul statului Kentucky, noul președinte al Asociației Guvernatorilor Democrați, citat de ABC News.

El a subliniat că Partidul Democrat poate recuceri state precum Georgia și Nevada, dar și „locuri precum Iowa, unde nu te-ai aștepta”.

2026, test crucial pentru democrația americană

Tema „accesibilității” – costul vieții și efectele tarifelor introduse sub Trump – a devenit mesajul central al campaniei democrate. „Nu e destul să spui că ești supărat pe Trump. Oamenii plătesc mai mult pentru cafeaua de dimineață și pentru cumpărăturile de la cină”, a avertizat Mikie Sherrill, guvernatorul statului New Jersey.

Unii lideri democrați spun că rezultatele din 2026 vor decide dacă alegerile prezidențiale din 2028 vor fi cu adevărat corecte. „Nu cred că va exista o alegere liberă și corectă în 2028 dacă nu reușim în 2026”, spune guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. El a acuzat Partidul Republican că încearcă să schimbe regulile electorale în favoarea sa.

Ofensivă în teritoriul republican

Democrații speră să transforme acest nou val de entuziasm în putere politică reală. Ei vor să obțină sprijin inclusiv în state dominate de republicani, precum Florida și Tennessee. „Putem construi o coaliție politică pe care țara nu a mai văzut-o”.

Deocamdată, guvernatorii par uniți în obiectivul apropiat: apărarea procesului electoral și câștigarea puterii în state. Pe măsură ce se apropie 2028, democrații vor intra într-o competiție internă pentru a alege cine va fi candidatul lor la alegerile prezidențiale.