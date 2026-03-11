„Nimic nu are sens pentru mine. Treaba cu Venezuela. Acolo, cel puțin a fost curat. Au intrat, l-au răpit, au ieșit.

Aici este o nebunie, presupunând că au distrus șansele (n.r. ca iranienii) să facă o bombă nucleară. Nu știu dacă asta este adevărat. Este atât de greu de știut.

Pare o nebunie, având în vedere argumentele pe care le-a susținut în campanie.

De aceea mulți oameni se simt trădați, nu-i așa?

El a susținut campania „să nu mai existe războaie” și aceste războaie stupide și fără sens.

Și apoi avem unul despre care nici măcar nu putem defini clar de ce l-am întreprins.”

“Uite omule, toate sunt fără sfârșit. L-ai auzit pe Rumsfeld vorbind de Irak? Când s-a întâmplat? Vorbea de 6 săptămâni”, a spus Rogan.

Joe Rogan este unul dintre cei mai celebri podcasteri americani, comedian, comentator UFC și fost prezentator de televiziune. În 2022, Joe Rogan a fost inclus de Time pe lista celor mai influente personalități.

Rogan este prieten cu președintele SUA, Donald Trump, cu vicepreședintele JD Vance și un susținător puternic al Maga. Rogan l-a ajutat pe Trump în ultimele campanii electorale, în platoul său venind la interviuri majoritatea liderilor republicani.