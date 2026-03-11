Prima pagină » Știrile zilei » Unul dintre cei mai puternici influenceri ai MAGA se întoarce împotriva lui Donald Trump, din cauza războiului din Iran: „Aici este o nebunie. Mulți oameni se simt trădați”

Unul dintre cei mai puternici influenceri ai MAGA se întoarce împotriva lui Donald Trump, din cauza războiului din Iran: „Aici este o nebunie. Mulți oameni se simt trădați”

Unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, celebrul podcaster Joe Rogan, îl critică, în premieră, pe președintele SUA din cauza războiului început în Iran. Rogan îi amintește președintelui SUA că a candidat pe platforma "Fără războaie" și ajuns la putere a declanșat o serie de conflicte militare de neînțeles. Iar baza MAGA "se simte trădată".
Discursul lui Donald Trump, întrerupt după o urgență medicală
Discursul lui Donald Trump, întrerupt după o urgență medicală
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Trump, în Ohio, despre Iran: „Ei nu știu ce dracului i-a lovit. Trebuie să terminăm treaba”/ Atac masiv asupra Israelului cu peste 100 de rachete/ Tel Avivul zguduie Beirutul/ Portul Salalah al Omanului este în pragul exploziei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Trump, în Ohio, despre Iran: „Ei nu știu ce dracului i-a lovit. Trebuie să terminăm treaba”/ Atac masiv asupra Israelului cu peste 100 de rachete/ Tel Avivul zguduie Beirutul/ Portul Salalah al Omanului este în pragul exploziei
Grindeanu: Aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar
Grindeanu: Aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar
UPDATE. Trump revine și spune că „încă” n-a „terminat” cu Iranul. Mai devreme, anunțase că „războiul cu Iranul se va încheia în curând pentru că practic nu a mai rămas nimic de bombardat”
UPDATE. Trump revine și spune că „încă” n-a „terminat” cu Iranul. Mai devreme, anunțase că „războiul cu Iranul se va încheia în curând pentru că practic nu a mai rămas nimic de bombardat”
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Sorina Matei
12 mart. 2026, 00:38, Știri externe

„Nimic nu are sens pentru mine. Treaba cu Venezuela. Acolo, cel puțin a fost curat. Au intrat, l-au răpit, au ieșit.

Aici este o nebunie, presupunând că au distrus șansele (n.r. ca iranienii) să facă o bombă nucleară. Nu știu dacă asta este adevărat. Este atât de greu de știut.

Pare o nebunie, având în vedere argumentele pe care le-a susținut în campanie.

De aceea mulți oameni se simt trădați, nu-i așa?

El a susținut campania „să nu mai existe războaie” și aceste războaie stupide și fără sens.

Și apoi avem unul despre care nici măcar nu putem defini clar de ce l-am întreprins.”

“Uite omule, toate sunt fără sfârșit. L-ai auzit pe Rumsfeld vorbind de Irak? Când s-a întâmplat? Vorbea de 6 săptămâni”, a spus Rogan.

Joe Rogan este unul dintre cei mai celebri podcasteri americani, comedian, comentator UFC și fost prezentator de televiziune. În 2022, Joe Rogan a fost inclus de Time pe lista celor mai influente personalități.

Rogan este prieten cu președintele SUA, Donald Trump, cu vicepreședintele JD Vance și un susținător puternic al Maga. Rogan l-a ajutat pe Trump în ultimele campanii electorale, în platoul său venind la interviuri majoritatea liderilor republicani.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
Gandul
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Prima țară din NATO care a chemat instructori militari ucraineni ca să-i pregătească armata pentru un eventual război cu Rusia
Libertatea
Greșeala care îi poate costa scump pe românii cu centrală termică. Amenda poate ajunge la 3.000 de lei!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor