Prima pagină » Știrile zilei » Trump se ceartă cu președintele Israelului pentru că nu îl grațiază pe Netanyahu: „Este slab și patetic. Vreau ca Bibi să fie concentrat pe război”

Trump se ceartă cu președintele Israelului pentru că nu îl grațiază pe Netanyahu: „Este slab și patetic. Vreau ca Bibi să fie concentrat pe război”

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o discuție cu jurnalistul Barak Ravid de la Axios în care îl atacă pe președintele Israelului, Itzhak Herzog, pentru că nu îl grațiază pe premierul Netanyahu.
Trump se ceartă cu președintele Israelului pentru că nu îl grațiază pe Netanyahu: „Este slab și patetic. Vreau ca Bibi să fie concentrat pe război”
Sorina Matei
11 mart. 2026, 21:29, Știri externe

Într-o conversație cu Barak Ravid de la Axios, președintele SUA, Donald Trump, l-a atacat dur pe omologul său israelian pentru că nu îl grațiază pe premierul Benjamin Netanyahu:

Spune-mi, stai puțin, stai puțin. Ce se întâmplă cu grațierea? El (Herzog) nu are nevoie de opinii juridice. El spune prostii. Este o persoană coruptă (plin de prostii), slabă și patetică. Vreau ca Bibi să fie concentrat pe război – nu pe prostii„, raportează presa israeliană.

Decizie Departamentul de grațieri

Decizie Departamentul de grațieri

În această seară, în Israel, Departamentul de grațieri a anunțat că se opune cererii de grațiere a lui Netanyahu și stabilește că președintele Israelului nu are neapărat autoritatea de a-l grația pe Benjamin Netanyahu.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Ce trebuie să dezactivezi la WhatsApp pentru a preveni atacurile cibernetice
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Greșeala care îi poate costa scump pe românii cu centrală termică. Amenda poate ajunge la 3.000 de lei!
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor