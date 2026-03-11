Prima pagină » Politic » Grindeanu: aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut apel în plenul celor două camere ale Parlamentului, la responsabilitate cu privire la decizia aprobării solicitării SUA de a disloca forțe și tehnică militară în România. El a spus că România are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale.
Laurentiu Marinov
11 mart. 2026, 17:44, Politic

În ședința comună a celor două camere ale Parlamentului, primul care a luat cuvântul a fost liderul PSD, Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților. El a spus că ne aflăm într-un context de securitate internațională fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina, aflat deja într-o fază prelungită. Acest cumul de tensiuni obligă Uniunea Europeană și NATO să-și adapteze rapid și realist abordările economice și militare.

În discursul său care a fost întrerupt de câteva ori de zgomotul și vociferările câtorva parlamentari ai opoziției, Sorin Grindeanu a pentru România este o responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale și de aceea aprobarea solicitării Statelor Unite privind prezența militară în România reprezintă un gest firesc și necesar.

„România, ca stat membru al ambelor structuri, are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale, în special în zona de sud-est a Europei și la Marea Neagră. Poziționarea noastră strategică pe flancul estic ne conferă un rol esențial în contracararea riscurilor de securitate, iar acest rol nu poate fi asumat doar declarativ, ci și prin decizii concrete și coerente. În acest cadru, aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat de la tribuna Parlamentului aprobarea este un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios, capabil să contribuie efectiv la securitatea proprie și a aliaților săi. „O alianță puternică se bazează pe încrederea reciprocă și pe consecvență. Principalul nostru aliat strategic este cel care continuă să asigure cea mai solidă umbrelă de securitate în fața amenințărilor externe. Parteneriatul strategic cu Statele Unite a adus României beneficii majore. Integrarea în NATO, sprijin pentru intrarea în spațiul Schengen, stabilitate, securitate și protecție într-o regiune marcată de conflicte”, a mai spus Grindeanu.

Astăzi, pacea și siguranța de care ne bucurăm sunt în mare măsură rezultatul acestui parteneriat cu Statele Unite ale Americii a afirmat președintele PSD, iar votul pentru această decizie este un vot pentru siguranța reală a României. Este o dovadă de responsabilitate, de consecvență și de maturitate ca stat aliat.

