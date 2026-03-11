Prima pagină » Politic » Președintele AEP, discuții cu reprezentantul TikTok despre combaterea conținutului manipulator

Președintele AEP, discuții cu reprezentantul TikTok despre combaterea conținutului manipulator

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, s-a întâlnit cu Simion-Dorin Rusu, reprezentantul TikTok pe România, Ungaria și regiunea Balcanilor. Cei doi au discutat despre măsurile ce pot fi luate pentru consolidarea integrității proceselor electorale și combaterea dezinformării în mediul digital.
Foto: AEP
Cosmin Pirv
11 mart. 2026, 18:35, Politic

Discuțiile s-au concentrat pe colaborarea dintre AEP și platformă pentru identificarea și combaterea conținutului manipulator, cu accent pe obligațiile instituite prin reglementările europene.

A fost analizată posibilitatea realizării unui ghid de conduită pentru comunicarea politică pe platformele digitale și a unor mecanisme mai simple de raportare și intervenție în cazul conținutului ilegal sau manipulator.

„Spațiul online a devenit un canal major de informare și dezbatere publică, iar platformele digitale au un rol tot mai important în modul în care cetățenii accesează informații despre procesele electorale. Dialogul de astăzi a fost esențial pentru a dezvolta mecanisme eficiente de prevenire a dezinformării și pentru a proteja integritatea proceselor electorale. Autoritatea Electorală Permanentă își reafirmă angajamentul pentru menținerea neutralității instituționale și pentru asigurarea unui tratament egal pentru toți competitorii electorali”, a declarat Adrian Țuțuianu.

AEP anunță că va continua dialogul cu platformele online și dezvoltarea de instrumente de prevenție și informare, astfel încât procesul electoral să rămână corect și transparent pentru toți participanții.

