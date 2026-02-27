Prima pagină » Politic » AEP a sesizat Parchetul General în cazul finanțării campaniei lui Nicușor Dan

AEP a sesizat Parchetul General în cazul finanțării campaniei lui Nicușor Dan

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei președintelui Nicușor Dan.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Andrei Rachieru
27 feb. 2026, 10:50, Politic

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu (PSD), consultat de G4Media.

Documentul menționează că, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

„Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan”, se arată în document.

Conform concluziilor controlului, „au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat, de exemplu: cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale și materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu aveau contracte valide cu candidatul, conform documentelor depuse la AEP, în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile legale”.

Documentul arată că, „în urma apariției acestor suspiciuni privind posibile fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General”.

