Președintele AEP: Sesizare la DNA pentru campania electorală. Vin reguli noi pentru online

El explică însă că AEP nu are rol de anchetator, ci doar sesizează atunci când apar nereguli, iar cazul a ajuns acum la DNA, conform Gândul. „Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat unor instituții publice, inclusiv plângeri penale, legat de modul în care a fost finanțată campania electorală. Pe de altă parte, cred că este un exemplu foarte bun legat de capacitatea și instrumentele pe carele are AEP de a identifica finanțările unor campanii electorale. Aici e nevoie de îmbunătățirea cadrului normativ”. „Știți foare bine, în timpul campaniei electorale, la AEP, se comunică de către competitorii politici documente. Și în cazul ăsta nu s-au comunicat documente”. „AEP nu este un investigator, să stabilească de unde au venit resursele. Când am avut niște elemente, am făcut sesizare penală. Ea este astăzi la DNA și face parte din setul de documente, sesizări, făcute de instituțiile statului, nu doar de AEP.”

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) semnalează problemele, dar și soluțiile cu care vine pentru reglementarea procesului electoral. Adrian Țuțuianu, președintele AEP, a făcut mai multe grupuri de lucru pentru a rezolva problemele pe care le-a găsit, inclusiv publicitatea politică din online, probleme logistice în legătură cu desfășurarea scrutinului și reorganizarea AEP.

Reguli clare pentru publicitatea politică din online

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu anunță că va propune un set de reguli clare pentru publicitatea politică din mediul online, în contextul în care legislația actuală nu mai ține pasul cu realitățile din era digitală. El a atras atenția că normele electorale din România sunt „total depășite”.

„Clarificarea rolului și procedurilor specifice pentru campania online. Sub acest aspect, legislația electorală din România este total depășită, tehnologia a luat-o înaintea reglementării, cum se întâmplă de foarte multe ori în realitatea socială”, spune Țuțuianu.

Țuțuianu a subliniat necesitatea unei logistici electorale unitare la nivel național, cu cabine, urne și amenajări standardizate ale secțiilor de vot. Acesta a precizat că își dorește eliminarea cabinelor cu perdele.

Logistica electorală

„O problemă importantă, iarăși, este logistica electorală, și vreau să vă spun de la început că voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Județene, cu asociațiile primarilor de municipii, orașe, comune, să încercăm să facem o logistică electorală unitară. Același tip de cabine, același tip de urne, același mod de amenajare a secțiilor de vot. Aș vrea să nu mai avem cabine cu perdeluțe, să avem urne care sunt transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă, în așa fel încât să asigurăm un plus de transparență la scrutinul electoral”, spune șeful AEP.

Șeful AEP spune că este necesară simplificarea legislației electorale și clarificarea prevederilor care au generat interpretări diferite, pentru a evita situații ce pot duce la anularea alegerilor, ca la ultimul scrutin.

„Este nevoie să simplificăm legislația, să prevedem expres în legislație lucrurile care au generat interpretări diferite în practica electorală, este nevoie să modificăm și să corectăm mecanismele de finanțare a activității partidelor politice, e nevoie să facem instrumente de control adecvate evoluțiilor tehnologice. (…) Trebuie să verificăm în timp real finanțarea prin diverse platforme care nu sunt monitorizate și raportate așa cum se raportează finanțarea de tip clasic”.