Procurorii DNA au reținut doi angajați vamali, Parfenie Octavian-Lică și Gudu Christian, acuzați că au cerut și primit mită pentru a facilita importurile de containere în Portul Constanța. Cei doi urmează să fie prezentați instanței pentru arest preventiv, iar ancheta continuă și față de alte persoane.
DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi funcționari vamali din Portul Constanța
Foto cu caracter ilustrativ
Mădălina Dinu
06 mart. 2026, 12:50, Justiţie

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a doi angajați vamali, Parfenie Octavian-Lică și Gudu Christian, acuzați de luare de mită și complicitate la luare de mită, pentru facilitarea importurilor de containere în Portul Constanța. Cei doi urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă și față de alte persoane.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța, sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat.

Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți.

Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri.

În două dintre situații, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi fost sprijinit de inculpatul Gudu Christian.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

La data de 06 martie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, se arată în comunicat.

Citește AICI interceptările din dosar.

