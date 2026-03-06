Prima pagină » Știrile zilei » Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu au fost prinși în flagrant, sunt acuzați de luare de mită

Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu au fost prinși în flagrant, sunt acuzați de luare de mită

DNA i-a reținut aseară pe șefii vămilor din Portul Constanța.
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu au fost prinși în flagrant, sunt acuzați de luare de mită
Sorina Matei
06 mart. 2026, 08:25, Justiţie

Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța au fost reținuți azi noapte de procurorii DNA.

Christian Gudu a fost reținut aseară, la ora 23:35, iar Lică Octavian Parfene a fost reținut de DNA începând cu ora 01:50.

Ambii au fost prinși în flagrant și sunt acuzați de luare de mită.

Surse judiciare susțin că ambii au primit sume de bani în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle lor de serviciu, mai precis pentru ca formalitățile vamale pentru importurile de mărfuri din perioada 01.12.2025-05.12.2025, realizate de agenți economici având comisionar vamal pe QUALITY BROKER SRL, să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate.

Lică Octavian Parfene și Christian Gudu sunt, la această oră, la sediul DNA central, în audierea procurorilor DNA de la Secția a II-a.

