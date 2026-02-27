Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu

Incidentul s-a petrecut în decembrie 2010 și a fost descris succint într-un document al DNA aflat în posesia G4Media:

„În dosarul nr. 114/P/2011, procurorii din cadrul Seției de combatere a infracțiunilor de corupție s-au sesizat din oficiu la data de 9 mai 2011 cu privire la faptul că, în data de 12 decembrie 2010, numitul Caragea Viorel Salvador, în calitate de ofițer de poliție judiciară cu gradul profesional de comisar-șef și având funcția de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, a furnizat informații ce nu erau destinate publicității numitului Luță Constantin, cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în dosarul penal nr. 15376/P/2010. Informațiile divulgate ar fi constat în avertizarea numitului Luță Constantin cu privire la acțiunea de prindere în flagrant ce urma să fie organziată în data de 13 decembrie 2010 de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 4. Urmare a acțiunilor numitului Caragea Viorel Salvador, Luță Constantin nu s-a mai prezentat la data menționată în locul în care ar fi urmat să se întâlnească cu persoana de la care pretinsese anumite sume de bani”.

Asta a consemnat procurorul DNA George Nica într-o rezoluție din data de 14 decembrie 2013, la finalul căreia a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva lui Viorel Salvador Caragea, din lipsă de probe.

Sursa care a furnizat documentul susține că Luță Constantin era un cetățean de etnie romă din Târgu Jiu, care făcea tot felul de afaceri suspecte prin București, printre care și acțiuni de șantaj. Iar flagrantul delict care i se pregătise la o asemenea acțiune se referea.

Rezoluția procurorului George Nica se încheie așa: „Actele premergătoare efectuate în cauză nu au confirmat existența infracțiunii prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000 (scurgeri de informații – nr), pentru care au fost demarate cercetări din oficiu. În urma administrării mijloacelor legale de probă, nu s-a putut stabili dacă numitul Caragea Viorel Salvador ar fi folosit, direct sau indirect, informații ce nu sunt destinate publicității, în sensul avertizării sau ar fi permis accesul unor persoane neautorizate la aceste informații, în sensul avertizării numitului Luță Constantin cu privire la acțiunea de prindere în flagrant”.

Documentul nu explică cum anume s-au sesizat din oficiu procurorii DNA la șase luni de la ratarea flagrantului, adică ce indicii sau probe i-au determinat să-l ia în vizor pe Caragea. Sursa G4Media susține că la momentul respectiv, telefonul lui Luță Constantin ar fi fost pus sub supraveghere, iar Caragea ar fi picat pe mandatul de interceptare al lui Luță. Caz în care devine problematică rezoluția de neîncepere a urmăririi penale față de Caragea, pentru că o interceptare telefonică e o probă certă în asemenea cazuri, nu doar un indiciu.

G4Media l-a contactat pe procurorul George Nica, care acum e procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel. Acesta și-a amintit vag cazul, dar nu după numele de Caragea, ci mai degrabă după funcția pe care o deținea atunci, de șef al Poliției Județene Gorj. Abia după ce i-am explicat ce notorietate a căpătat în ultimele zile Viorel Salvador Caragea a făcut legătura între funție și om.

În orice caz, procurorul George Nica ne-a precizat că nu-și mai amintește detaliile cazului și pe ce s-au bazat procurorii DNA când s-au sesizat din oficiu asupra lui Caragea, cu atât mai mult cu cât autosesizarea a fost efectuată de un alt coleg, care i-a predat ulterior dosarul.

G4Media a încercat să ia legătura și cu Viorel Salvador Caragea ca să vorbească despre acest episod, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesajul pe Whatsapp pe care i l-am trimis.

De ce este important rolul jucat de Viorel Salvador Caragea în povestea acelui flagrant? Pentru că, în calitate de administrator special al unei uzine de armament, are nevoie de certificat de securitate ORNISS. Întrebat joi seara la Antena 3 dacă Viorel Salvador Caragea va avea nevoie de ORNISS, ministrul apărării Radu Miruță a răpuns: ”Probabil că da”.