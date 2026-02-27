Lovitură pentru partidele tradiționale din Marea Britanie. Au ocupat locurile trei și patru la alegerile parțiale de joi

Alegerile parțiale de joi s-au desfășurat în Gorton și Denton, o circumscripție din orașul Manchester, în nord vestul Angliei, potrivit Sky News. Acestea au fost urmărite cu interes deoarece au fost considerate un test pentru partidele tradiționale.

Înfrângerea este mult mai dureroasă pentru Partidul Laburist, aflat la guvernare. Deși Gorton și Denton era un fief al partidului, candidatul laburist s-a clasat pe locul trei. Conform estimărilor, candidatul conservatorilor a terminat cursa electorală pe locul patru, la o distanță foarte mare de primii trei.

Partidul Verde a câștigat alegerile parțiale din Gorton și Denton. Hannah Spencer a devenit al cincilea deputat al partidului în parlament, după ce a învins Reform UK, care a terminat pe locul doi. Verzii au primit 14.980 de voturi, cu 4.400 de voturi peste candidatul Reform UK. Acesta a obținut 10.578 de voturi, în timp ce laburiștii au primit 9.364 de voturi.

Statistica arată că este prima victorie a verzilor în alegerile parțiale parlamentare și primul loc de parlamentar pe care partidul îl obține în nordul Angliei. Prezența la vot a fost de 47,6% din totalul persoanelor cu drept de vot.

Experții cred că strategia privind migrația a Guvernului condus de Keri Starmer poate reprezenta explicația pentru înfrângerea laburiștilor.

Alegerile parțiale din Gorton și Denton au fost organizate ca urmare a demisiei fostului deputat laburist Andrew Gwynne. El a părăsit poziția din motive de sănătate.